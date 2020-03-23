علمت «عكاظ» أن صحة الطائف أخذت عينة من مقيم ظهر في مقطع فيديو هو يبصق على نقود معدنية. وأشارت المعلومات إلى أن ظهور النتيجة يستدعي 48 ساعة للتأكد من مدى إصابته بفايروس كورونا، المستجد (كوفيد-19).

وكانت أمانة محافظة الطائف قد بادرت بإغلاق محل الدواجن الذي يعمل فيه المتهم بشارع التلفزيون وسط المحافظة، فيما ألقت الجهات الأمنية بالمحافظة القبض عليه، في حين أعلنت النيابة تحريك دعوى جزائية ضد شخص ظهر في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أثناء قيادته مركبته وهو يبصق على نقود معدنية يحملها في داخل كيس بلاستيكي.

وأكد المصدر القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة استنادا إلى المادتين (15) و(17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات التحقيق معه وعرضه أمام الدائرة المختصة التي أمرت بتوقيفه بعد استجوابه وتعريفه بكافة الحقوق النظامية المكفولة له.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة، أو يعكر صفو الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية للوقاية من فايروس كورونا وأن كل من يقوم بهذه التصرفات يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة، والنيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوزين في هذا الشأن.