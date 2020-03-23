ضبط مراقبو البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الطائف، «دينا» محملة بنحو طن من الحطب المحلي.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن قطع الأشجار يُعتبر مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي يُحظر الاحتطاب منها وقطعها.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص تمهيداً لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، باستمرار عمليات ملاحقة المخالفين من قبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية، وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم وفقا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية في منطقة مكة المكرمة.

وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية المساهمة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني: 8002472220.