أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الاثنين)، استمرار العمل في جميع مطارات المملكة في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن الإجراءات التي اتخذتها تضمنت إلزام كافة الجهات المعنية وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد19).

واتخذت كافة الجهات الجهات كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسيير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمان.

ودعت هيئة الطيران المدني كافة شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات السعودية واتباع الإرشادات الصحية المتبعة في المملكة للوقاية من فايروس كورونا المستجد.