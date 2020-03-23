فيما أُعلن أمر خادم الحرمين الشريفين‬⁩ بمنع التجول للحد من انتشار ⁧‫ فايروس كورونا‬⁩ الجديد، نشط وسم (#سمعا_وطاعه) في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد من خلاله المواطنون السمع والطاعة لأمر خادم الحرمين الشريفين، الذي يهدف للحفاظ على صحتنا. وسجل الهاشتاق حضورا لافتا للمغردين. وأكد المغرد فهد البقمي، أن هذا القرار "هو استكمال للقرارات السابقة، هدفه الحفاظ على صحتنا جميعاً، ومن فضل ربي وضع دولتنا الصحي لا يزال تحت السيطرة، وكل المطلوب منا هو الالتزام التام بكل ما يمكن أن يساعد على انحسار هذا الوباء. وبإذن الله فترة وتعدي على خير ، وكلنا على السمع والطاعة". وقال فهد العنزي: لا خروج بإذن الله، حتى خلال فترة السماح، إلا للضرورة القصوى. أمرتُم فسمعنا وأطعنا، ورأيتم أن في حظر التجول مصلحة للبلاد والعباد، وقدّرتم وأنتم خير من يقدّر ذلك. أسأل الله أن يزيل الغمة ويرفع البلاء عنا وعن الأمة وعن المسلمين وسائر بلاد العالمين. وأضاف المغرد السيف ناصر: قلب المليك الوالد القائد على المواطن والوطن والمقيمين فيه، علينا جميعاً كمواطنين الالتزام التام مع الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية لتحقيق أعلى انضباط، لنتجاوز هذا الوباء، ولنحافظ على وطننا وأهلينا ومواردنا البشرية ومقدراتنا، ونعين أجهزتنا على ذلك.. حفظ الله الوطن. وأكد ممدوح سنيد الشمري أن كل ما يصدر من ولاة أمرنا هو لصالحنا، ومن أجل صحتنا، وواجبنا الديني والوطني يحتم علينا أن ننفذ ونردد: سمعا وطاعة سيدي.