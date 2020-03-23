في النوائب تظهر قيمة الإنسان ومكانته، ولأن السعوديين والمقيمين على أرض السعودية هم أغلى ثروة لهذا الوطن العظيم، جاء أمر الملك بحظر التجول بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحاً، حانياً عليهم مُعززاً قيمتهم لدى القيادة الرشيدة، إذ لا يعدل صحتهم وأمنهم شيء، ومهما كانت الكلفة باهظة ونفيسة، لكنها دون غلاء الإنسانية وصحة الشعب. بالتكاتف تضعف الأزمات الكبيرة وتتكسر على صخرة الوعي، لاسيما عندما يقف المواطن والمقيم على هذه الأرض بصفتهم فرساناً في الحرب على كورونا، جنباً إلى جنب مع رجال الصحة والأمن في إرساء قواعد الحياة الآمنة العامرة بالصحة، ممتثلين لأمر خادم الحرمين الشريفين بكل مسؤولية وحب وتقدير، ماكثين في منازلهم، ليكونوا أبطالاً في جبهة المعركة ضد الوباء، بدحرهم نوافذ تسلل الفايروس وتفشيه بيننا حتى القضاء عليه في مهده، ومنعه من بيئته المفضلة؛ التجمعات. أمر الملك، والسعوديون «قدها»، وسينجحون بمشيئة الله في تلبية الأمر، وقهر الوباء، ومواصلة البناء.