في الوقت الذي ظهرت 3 ممارسات مسيئة أثارت الجدل عبر وسائل التواصل، تتضمّن شرب 2 من مشاهير السوشال ميديا لمادة «معقّم الديتول»، وقيام ثالث بالإساءة لجهود الممارسين الصحيين، لينتهي الأمر بهم جميعاً إلى نشر مقاطع فيديو للاعتذار عما بدر منهم، أكدت المحامية بيان زهران لعكاظ، أن الاعتذار يخفّف عقوبة الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت زهران بأن الاعتذار لا يصحّ إلا باكتمال عدة أركان، لكي ينظر القاضي في تخفيف العقوبة على الشخص المُسيء، وهي أن يكون الاعتذار واضحاً وصريحاً وليس بطريقة غير مباشرة، وأن يكون الاعتذار في نفس مكان الإساءة، وكذلك بنفس مضمون الإساءة.