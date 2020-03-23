أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره بمنع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء يوم (الأثنين).

ويستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

وقد تضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه.

فيما ستقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام معها في هذا الشأن.