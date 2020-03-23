امتدح السفير الهولندي لدى المملكة ثقافة الشراء والتسوق في السعودية، من خلال عدة صور نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال السفير الهولندي يوست رنتشس: «أغلقت معظم المتاجر في المملكة العربية السعودية لكن محلات السوبرماركت والبقالات والصيدليات تفتح، وكذلك المطاعم الجاهزة».

ونشر عدد من المقيمين من دول مختلفة صوراً لتوفر المواد الغذائية والمستهلكات في المحلات التجارية دون ازدحام، مشيدين بثقافة الشراء في المملكة، في وقت خلت أرفف المحلات التجارية في بعض البلدان من المنتجات مستخدمين ثقافة التخزين.