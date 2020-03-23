كشف مواطن تعافى من فايروس «كورونا» المستجد، تفاصيل إصابته عندما خالط شخص عائد من تركيا.

وقال عبدالله القرني: «أنا وصديقي توجهنا إلى استراحة في الهدا وتناولنا القهوة وصلينا العشاء مع بعض ونزلنا، هذا الرجل كان في تركيا، وكان حاملا للمرض ولم يكن على دراية»، وبعد مرور 5 أيام من مقابلتهما، شعر بإرهاق شديد منعه من الصلاة في المسجد وقتها، حتى تلقى اتصالا من وزارة الصحة للاستفسار عن مخالطة أحد الأشخاص.

وأضاف القرني الذي خص «عكاظ» برسالة صوتية ليروي كيف انتصر على الفايروس أنه خالط ذلك الشخص، وطالبت الصحة منه إجراء تحاليل وبعدها حضر إلى المستشفى بمكة لأخذ عينات وظهرت النتيجة إيجابية، بعد أن ظهرت عليه الأعراض؛ ارتفاع في درجة حرارته، حرقان في الحلق، إرهاق.

وأشار إلى أنه خضع للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، مؤكدا إيمانه بقضاء الله في الانتصار على الفايروس القاتل ثم اتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة، بالبقاء في المنازل، والتأكيد على مستوى الوعي، حماية للنفس وللعوائل من خطر الإصابة بالفايروس، مؤكدا أن «الوقاية خير من العلاج».

ودعا القرني إلى الابتعاد عن مخالطة الغير والحرص على نظافة اليد وعدم لمس العينين أو الأنف أو الفم «لأن هذا موطن العدوى».