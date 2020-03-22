أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر محتواه قيام أحد الأشخاص بالإساءة والتطاول على الجهود المبذولة من الجهات الصحية في مواجهة فايروس كورونا، والتلفظ بألفاظ بذيئة ومخالفة للقيم والآداب في هذا الشأن، وعطفاً على ذلك، فقد أصدرت النيابة العامة بحق المذكور أمر قبض، وبالبحث والتحري عنه من قبل الجهة المختصة تم القبض على الشخص، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأكد المصدر أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع المذكور، وسيتم تطبيق النظام بحقه بكل حزم.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية المفترضة في هذا الشأن، والالتزام بالواجب الوطني، والمساهمة في إنجاح الجهود المبذولة من الدولة في القضاء على فايروس كورونا.