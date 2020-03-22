امتداداً للشراكة الإستراتيجية بين شركة الاتصالات المتكاملة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة بوحدة خدمات الإنترنت، وتحقيقاً لتوجيهات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تم إطلاق مبادرة زيادة سعات الربط البيني بين الجامعات والجهات الأكاديمية إلى أكثر من 12 ألف ميجا وبشكل مجاني.وتهدف المبادرة إلى تسهيل سير العملية التعليمية التي تقرر استكمالها عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، استشعاراً من «الاتصالات المتكاملة» لمسؤوليتها الاجتماعية والوطنية، وتضامناً مع الجهود التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا.كما تهدف المبادرة لدعم طلاب الجامعات ومنسوبيها ورفع جودة الفصول الافتراضية والمنصات التعليمية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية الوطنية.وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة المهندس أسامة بن إبراهيم الدوسري: «نثمن في شركة الاتصالات المتكاملة الشراكة الإستراتيجة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ونتطلع دوماً إلى التعاون لتعزيز مبادرات التحول الرقمي في المملكة».