دعماً لأبطال الصحة ولما يقدمونه من جهد وإخلاص وتفان في ظل الظروف الحالية لمواجهة فايروس «كورونا» ومحاصرته والحد من انتشاره، أعلن البنك الأهلي تأجيل سداد أقساط التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص من أبناء وبنات الوطن العاملين في هذا القطاع لمدة 3 أشهر، اعتبارا من شهر أبريل من دون أي تكلفة.ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، تثميناً لدور أبطال الصحة وجهودهم في مكافحة فايروس كورونا.