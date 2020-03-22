توجه وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالشكر لمجموعة من رجال الأعمال الذين أعلنوا إعفاء الكثير من المستأجرين من الإيجار خلال هذه الفترة، مؤكداً أنها إسهامات رائعة إلى جانب الكثير من الإسهامات التي قُدِّمت من قِبل القطاع الخاص لمواجهة فايروس كورونا.

ومن بين تلك الإسهامات، ما قام به الشاعر محمد حوقان المالكي، الذي خصص عمارة سكنية من 36 شقة لوزارة الصحة لاستخدامها للعزل الصحي بلا مقابل، وأعلن تكفله بكافة مصاريفها من المياه والكهرباء، إيماناً بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات احترازية للحد من انتشار الفايروس.

وفي السياق ذاته، أعلن الفنان فائز المالكي تخصيص 5 آلاف وجبة لرجال الأمن وأبطال الصحة المرابطين في المستشفيات ومواقع الحجر الصحي في مكة وجدة.