اعتاد المواطن السعودي في الخارج على أن يجد دولته إلى جواره، في جميع الظروف، ويتجلى ذلك في الأزمات والكوارث الطبيعة، فدائما ما تكون السفارات والقنصليات السعودية الملجأ الأول لأبناء الوطن لطلب المساعدة، بل هي من تبادر في البحث والتقصي عنهم، وتقديم العون لهم، إذا استدعى الأمر، ولم تقتصر رعاية الدبلوماسية السعودية على أبناء الوطن فقط، بل شملت كثيرا من رعايا ومواطني دول الجوار، والمواقف الشاهدة على ذلك كثيرة، ولا يسع المجال لحصرها.

ودائما ما تشدد المديرية العامة للجوازات على أن حاملي الجواز السعودي يحظون بالرعاية والاهتمام من جميع موظفي الدولة وممثليها في الخارج لدى كافة الدول المسموح بالسفر إليها، مؤكدة أن ذلك يأتي لضمان سلامتهم والتأكد من أنهم يحظون بالرعاية والاهتمام حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

ويأتي تأكيد «الجوازات» تزامنا مع الإجراءات والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة لجميع المواطنين عموما، والموجودين خارج المملكة خصوصا، لوقايتهم ومنع إصابتهم بفايروس كورونا المستجد (كوفيد19)، إذ سخرت جميع طواقمها في ممثلياتها وسفاراتها لتذليل المعوقات وإنهاء إجراءات السعوديين بدءا من التواصل معهم في مقار سكنهم وتوفير أماكن مخصصة لإيوائهم، وانتهاء بتمكينهم من العودة إلى أرض الوطن.

«عكاظ» تقدم رصدا لأبرز جهود وزارة الخارجية ودورها في متابعة المواطنين السعوديين في العالم كافة، خلال أسبوع من مارس 2020.





• 9 مارس

- قدمت التسهيلات للراغبين في العودة من البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد، ومن ليس لديه وسيلة نقل إمكانية سفره عبر خطوط طيران الخليج.

- بذلت مساعيها في توفير الامكانات كافة للعائدين من الكويت وتوفير سبل الراحة لهم.





• 10 مارس

- بادرت سفارة المملكة في فنلندا، أستونيا، لاتفيا في تذليل أي عقبات تعترض السعوديين المقيمين هناك أو الزائرين، الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

- تفقدت أحوال السعوديين في دول ألمانيا، تركيا، البرتغال، المغرب، التشيك، أسبانيا، جورجيا، وعالجت المعوقات التي تعترض الراغبين في العودة إلى المملكة.

- أَجْلت الراغبين من المواطنين من إندونيسيا إلى أرض الوطن.





• 11 مارس

- تواصت مع المواطنين في أوزبكستان، بلغاريا، فرنسا، الأرجنتين، كندا، سويسرا، اليونان، بلجيا، لوكسمبورج، ورتبت إجراءات الراغبين منهم في العودة لأرض الوطن.

- وفرت وسائل عودة للمواطنين من الولايات المتحدة، بديلة عن رحلات شركات الطيران عبر إحدى الدول المدرجة في قائمة تعليق السفر من وإلى المملكة.





• 12 مارس

- شكلت فريق طوارئ لمتابعة الأحوال الجوية في الأردن، وتفقد أحوال السعوديين هناك، وتقديم ما يحتاجونه من عون وخدمات.

- تواصلت مع السعوديين في بريطانيا، ونبهتهم بالإجراءات الاحترازية، من «كورونا» وأشارت إلى استمرار الرحلات المباشرة إلى السعودية.

- تلمست أحوال السعوديين في ألبانيا، مقدونيا الشمالية، بنغلاديش، غينيا بيساو، غامبيا، هولندا، جنوب أفريقيا، الفلبين وتونس وحثتهم على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية في تلك البلاد.





• 14 مارس

- دعت السعوديين المقيمين في إسبانيا وأقاليمها المختلفة، إلى الاطلاع على المعلومات والإرشادات والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة الإسبانية والالتزام بها.