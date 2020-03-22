نفذت بلدية الخرج ممثلة في إدارة الرقابة الصحية بصحة البيئة، جولات مكثفة على المطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات لمكافحة فايروس الكورونا.

وضبطت بلدية الخرج عدة مخالفات تمثلت في سوء نظافة لعدد من العاملين في المطاعم، والتجهيز للطعام في أماكن غير مهيأة، وسوء نظافة الأدوات، إضافة إلى وجود خضروات تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم إغلاق أربعة مطاعم لمخالفتهم الأنظمة البلدية وصحة البيئة.

وأوضحت أنه تم تطبيق الغرامة بحدها الأعلى، فيما تواصل الإدارات المختصة بالبلدية جولاتها المكثفة لمتابعة المطاعم والبوفيهات في تطبيق الاحترازات والاشتراطات البلدية.

كما كثفت البلدية جولاتها الاحترازية للتأكد من تنفيذ الإجراءات والتعليمات لمكافحة فايروس كورونا، والتأكد من تعقيم أسطوانات الغاز قبل تسليمها للزبائن.