أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد) تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 7 حالات مرتبطة بالسفر و72 حالة من الجنسية التركية.

وأوضح الدكتوى العبدالعالي في المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات فايروس كورونا، أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل، وقال «انتبهوا لأنفسكم.. المخالطة خطيرة جدا».

وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: «إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم».

وبين المتحدث باسم «الصحة» أن من بين الحالات الجديدة المسجلة، 40 إصابة مخالطة لحالات سابقة وارتبطت بحضور المناسبات والتجمعات، مؤكداً أن «الخطوات الاحترازية متعددة وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك»، و«نرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري»، مشيرا إلى أن «تعليق الدخول إلى القطيف خطوة وقائية ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض».

وكانت الدكتور العبدالعالي قد أعلن أمس (السبت) ارتفاع الإصابات إلى 392 حالة، قبل أن يتم اليوم إعلان 119 حالة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 511 إصابة.