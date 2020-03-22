نفذت فرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء ممثلة بقسم الصحة النباتية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف صباح اليوم (الأحد) عمليات رش لعدد من مزارع النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمراء بالمحافظة.

وتأتي تلك الجهود ضمن أهداف مكتب الوزارة بالطائف وبإشراف مباشر من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة للقضاء على آفة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بعد تلقي البلاغات عن طريق نظام «بلغ»، حيث تقوم فرق المكافحة بعملية الكشف والفحص ووضع المصائد الفرمونية ومعالجة النخيل المصابة أو إزالتها في حالة الاصابات الشديدة.