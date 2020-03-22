شددت المديرية العامة للجوازات على أن حاملي الجواز السعودي يحظون بالرعاية والاهتمام من جميع موظفي الدولة وممثليها في الخارج لدى كافة الدول المسموح بالسفر إليها.

وأوضحت «الجوازات» أن ذلك يأتي لضمان سلامتهم والتأكد من أنهم يحظون بالرعاية والاهتمام حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

ويأتي تأكيد «الجوازات» تزامنا مع الإجراءات والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة لجميع المواطنين عموما، والموجودين خارج المملكة خصوصا، لوقايتهم ومنع إصابتهم بفايروس كورونا المستجد (كوفيد19)، إذ سخرت جميع طواقمها في ممثلياتها وسفاراتها لتذليل المعوقات وإنهاء إجراءات السعوديين بدءا من التواصل معهم في مقار سكنهم وتوفير أماكن مخصصة لإيوائهم، وانتهاء بتمكينهم من العودة إلى أرض الوطن.