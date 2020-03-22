منذ أن تفشى فايروس كورونا في العالم، والمملكة بدأت باتخاذ إجراءات الوقاية لحماية مواطنيها ومقيميها من الإصابة، ما جعلها محل أنظار العالم في تصديها للفايروس.

ومع تطبيق الإجراءات، أعلنت وزارة الصحة حزمة من الإرشادات كان في مقدمتها الابتعاد عن التجمعات بجميع صورها وأشكالها مستعينة بوعي المجتمع السعودي لمكافحة الفايروس والحد من انتشاره.

السعوديون عامة استشعروا خطورة الفايروس وضرره على مختلف جوانب الحياة، ما جعلهم يلتفون حول قيادتهم ووطنهم ليطلقوا شعار «الزم بيتك» للحد من الخروج من المنازل إلا للحالات الضرورية.

مواقع التواصل الاجتماعي كانت أحد وسائل السعوديين في نشر شعار «الزم بيتك»، حيث شارك معظم مرتادي تلك المواقع في بث الرسائل والتوجيهات للوقاية من فايروس كورونا.

ولم يقف الأمر لدى الأفراد، إذ تفاعلت الحسابات الرسمية والمؤسساتية في نشر توعية الجلوس في المنازل،حيث تفاعلت حسابات الأندية وحسابات التعليم وإمارات المناطق لتعكس مدى وعي المجتمع السعودي بكافة أشكاله وأطيافه.