استبعدت جامعة الطائف خيار استبدال الاختبارات النهائية بأساليب القياس والتقويم البنائية، معلنة أن اختبارات طلابها ستكون «أونلاين» في نهاية الفصل الدراسي الحالي.

وعلمت عكاظ أن الجامعة قررت إجراء اختبارات جميع طلابها المنتظمين في البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا «أونلاين» في نهاية الفصل الدراسي الحالي، كما ستسمح الجامعة لكل طالب منتظم أو دراسات عليا، بحذف مادة أو مادتين أو الترم كاملاً بعذر أو بدون، على أن تكون اختبارات المعتذرين «تحريرياً» بعد انتهاء أزمة «كورونا» في موعد ما يعرف بـ«الاختبارات البديلة» التي ستحددها الجامعة لاحقاً.

وفي ما يخص طلاب الانتساب، أشارت مصادر إلى أن اختباراتهم ستكون تحريرية كذلك بعد انجلاء أزمة «كورونا».

يذكر أن جامعة تبوك، وجامعة الملك خالد، أعلنتا استبدال الاختبارات النهائية بأساليب القياس والتقويم البنائية، تخفيفاً على الطلاب.