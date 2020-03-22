شرعت الجهات الحكومية ذات العلاقة في محافظة بيشة، في تنفيذ قرار إغلاق الديوانيات «الاستراحات».

ووفقا لمصادر عكاظ، تم التأكيد على جميع أصحاب الديوانيات المؤجرة بضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، والتأكيد على المستأجرين بإخلاء الديوانيات فوراً، وإغلاقها حتى إشعار آخر.

وأكد مالك مجمع ديوانيات لعكاظ، أنه أبلغ المستأجرين بالقرار وضرورة التنفيذ، وأعلمهم بعدم احتساب أجرة الديوانيات خلال هذه الفترة.

الجدير بالذكر، أن قرار إغلاق الديوانيات يأتي استمراراً للعديد من القرارات الاحترازية التي قامت بها الوزارات المعنية لمواجهة فايروس كورونا والتصدي له، وضمان عدم انتشاره.