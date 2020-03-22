أغلقت وزارة الصحة احترازيا منشأة صحية خاصة في الرياض بعد تسجيل إصابة 5 ممارسين صحيين وإداريين يعملون بها بفايروس كورونا.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بـ«كورونا» وصل إلى 392 حالة بعد تسجيل 48 حالة جديدة في المملكة حتى الآن، من بينها حالات مرتبطة بالسفر، فيما الغالبية ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة حالات سابقة، وارتبط بعضها بحضور مناسبات اجتماعية، كالتجمع للعزاء واللقاءات العائلية، مبينا أن هذه أمثلة مؤسفة لأثر التجمعات في نشر العدوى سواء في المنازل أو الاستراحات أو الحدائق ونحوها.وأعلن العبدالعالي تعافي 8 حالات إضافية، ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 16 حالة، والحالات المتبقية معزولة صحيا وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين في العناية المركزة، ولا توجد وفيات بحمد الله. وأوضح أن جميع الحالات لبالغين (متوسط أعمار 43 عاما) باستثناء 14 حالة لأطفال، وأن ثلثي الحالات لسعوديين وثلثاً لغير سعوديين، كما تجاوز عدد الفحوص المخبرية المتقدمة 22 ألف فحص جميعها لحالات ظهرت سليمة باستثناء ما تم إعلانه من حالات مؤكدة وهي 392 حالة فقط، فيما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات على مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فايروس كورونا الجديد 280 ألفا.وأكد العبدالعالي أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا واصلت اجتماعاتها في الرياض أمس، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، إذ اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفايروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفايروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعها الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.ولفت الدكتور العبدالعالي النظر إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ أكثر من 275 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 88 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 11400 حالة.وأوصى المتحدث باسم وزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع، وهي: تجنب المصافحة، مداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، إضافة إلى العزل الصحي لمدة 14 يوما لكل من قدم من خارج المملكة، داعيا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فايروس كورونا الجديد المتوفرة على تطبيق موعد.وحذر من تفشي الشائعات، مشددا على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.