أرجأت صحة الطائف فحوصات الزواج، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فايروس كورونا.وقالت في إعلان لها أخيرا إن تأجيل مواعيد الفحص للزواج سيكون ممتداً حتى إشعار آخر.من جانبها، أعلنت عدد من المستشفيات تأجيل عدد من المواعيد الطبية في العيادات الخارجية والعلاج الطبيعي حتى إشعار آخر، فيما بادرت مستشفيات بإيصال الأدوية إلى منازل الذين لديهم أوامر إعادات صرف.وحث مستشفى النساء والولادة المراجعات على اقتصار مراجعاتهن دون مرافقين.