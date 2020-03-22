استبعد أستاذ المناعة والفايروسات المشارك بكلية الطب رئيس وحدة اللقاحات والعلاجات المناعية بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز أنور هاشم وجود أي إجماع علمي حول امكانية أن يعالج دواء الملاريا «كلوروكوين» فايروس كورونا المستجد (كوفيد19). وقال لـ«عكاظ»: «حتى الآن هناك دراسة واحدة في المختبر وجدت فعالية محدودة نوعا ما لدواء الملاريا في حماية الخلايا من فايروس كورونا المستجد، لكن لا توجد أي دراسات على الحيوان لتأكيد تلك الفعالية».وأشار إلى وجود نحو 23 دراسة سريرية قائمة لتقييم فعاليته على المرضى، ولكن لا ينصح باستخدامه خارج إطار هذا النوع من التجارب حتى تثبت فعاليته، خصوصا لما قد يكون له من آثار جانبية على الكلى والكبد، لاسيما عند من يعانون من مشكلات مرضية فيهما.