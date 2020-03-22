استفاد 7500 متدرب من بينهم 2800 متدرب من منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وأكثر من 3000 متدرب من المتطوعين بالهيئة، و220 طالبًا و1100 متدرب من منسوبي وزارة التعليم والصحة وعدد من القطاعات الأخرى، من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية حول برنامج مكافحة العدوى والوقاية من فايروس كورونا المستجد، التي نفذتها الهيئة عبر تقنية التعليم عن بُعد، وذلك ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة أخيرًا لمنع انتشار فايروس covid 19.وأوضح المدير العام لإدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد السويح، أن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا في المملكة.وأضاف السويح، أن الدورات استفاد منها منسوبو الهيئة العاملون في الميدان من موظفين رسميين ومتطوعين حول برنامج مكافحة العدوى «Infection Control»، وفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، إضافة إلى عدد من الممارسين الصحيين الذين رغبوا في الالتحاق بتلك الدورات.وأشار الدكتور السويح إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفايروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانيين من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفايروس.