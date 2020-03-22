عول أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات في مواجهة وباء كورونا الأمير عبدالعزيز بن سعد على تضافر الجهود للجهات ذات العلاقة في المركز لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتجهيزات الصحية وفق توجيهات القيادة الحكيمة لتطبيقها والتأكد من سريانها وبتجهيز مركز لإدارة الأزمات ومراقبة الوضع الحالي للمنطقة ورصد كل ما من شأنه التصدي لانتشار فايروس كورورنا الجديد.وأكد أهمية وعي المواطن الذاتي تجاه القرارات الاحترازية التي وصفها بأنها خط الدفاع الأول للتصدي للفايروس، لافتا إلى أهمية التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تصب في مصلحة صحة المواطن والوطن.وقال: «مركز إدارة الأزمات أكمل تجهيزاته الاحترازية للتصدي لفايروس كورورنا الجديد بغرفة تحكم لمتابعة الحالات إن وجدت في مدينة حائل ومحافظات المنطقة، وتجهيز غرف العزل الصحية في عدد من مستشفيات المنطقة والاستعداد لتجهيز مقرين من فنادق المنطقة للحجر الصحي إن استدعت الضرورة»، مشيراً إلى تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرت للمطاعم والمقاهي والمحلات التي صدرت قرارات بإقفال نشاطها.ووجه باستمرار الزيارات الميدانية للتجمعات الشبابية بالاستراحات والجهات الخدمية المتاحة لتقديم التوعية من الجهات ذات العلاقة وبث المواد التوعوية والإرشادية الإعلامية من مركز إدارة الأزمات الموحد للجهات ذات العلاقة، فيما تمت في هذا الجانب زيارات ميدانية شملت العديد من الاستراحات الشبابية الخاصة بمشاركة مجلس شباب حائل والجهات ذات العلاقة والمتطوعين.