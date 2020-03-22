طالب مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة بالبقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة، مشددا على أنه لم تسجل في المنطقة حتى الآن أي إصابة بفايروس كورونا المستجد، إلا أن الحذر واجب، والوقاية خير من العلاج، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد الإصابات في العالم إلى أكثر من ربع مليون مصاب، ما يفرض المزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض في المناطق.ونبه الشمري المواطنين والمقيمين بأخذ المعلومات من المصادر الموثوقة ومن وزارة الصحة وعدم الاندفاع وراء الشائعات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وصحة حائل مهتمتان بالشفافية وستقومان بإظهار أي بيانات جديدة لا قدر الله بأي إصابات.وقال الشمري من مركز الأزمات لمواجهة وباء كورونا الواقع في مستشفى الملك سلمان التخصصي في أَجَا السكنية أن المركز الذي وجه أمير حائل بإنشائه يهدف إلى رصد الحالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.وأضاف الشمري: المركز يرأسه أمير حائل، وبمتابعة نائبه، ونفذ العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لفيروس كورونا الجديد، ويعمل على تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة للمرض في منطقة حائل ومستشفياتها بصورة دقيقة جداً من خلال الشاشات الرقمية والتلفزيونية التي تقوم بإرسال البيانات إن وجدت.وأضاف: «سياسة المملكة الشفافية كما كانت تعمل سابقا في فايروس كورونا الشرق الأوسط»، داعياً الجميع إلى الاستفادة من البرامج التوعوية التي تصدرها وزارة الصحة في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأبان مدير صحة حائل «هناك رسالة مهمة للجميع وهي: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية من تحبون، فعليكم بتجنب المصافحة، وتجنب الأماكن المزدحمة، واعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ937 واهتم بنظافة اليدين؛ لأنها أكبر ناقل للعدوى، والابتعاد عن الاستراحات الخاصة والتجمعات».واختتم الشمري حديثة بقوله: المملكة جزء من العالم ولا توجد دولة بمنأى عن فايروس كورونا، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به القيادة الحكيمة باتخاذ إجراءات احترازية وخطوات استباقية لحماية المواطنين والمقيمين ومنع انتشار الفايروس.