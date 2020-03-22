أكد رئيس لجنة تجار الخضراوات والفواكه بالغرفة التجارية بجدة سحيم الغامدي لـ«عكاظ» توفر كافة الخضراوات والفواكه بما يلبي طلبات المستهلكين كافة، مشددا على أنه لا داعي مطلقا للزحام على أي محلات للمواد الغذائية، لأنه لا شح في أي مواد في ضوء المخزون الكبير في البرادات من كل أنواع المواد الغذائية.وأشار إلى أن الزحام الذي شهدته حلقة جدة أمس للأقبال على الفواكه، خصوصا البرتقال واليوسفي والطماطم، تسبب في ارتفاع الأسعار بنحو 5%، وقال: «لو كل فرد أخذ احتياجاته الفعلية على قدرها، لما ارتفعت الأسعار، ولبقيت ثابتة»، مشيرا إلى أن هناك آلاف الأطنان من مختلف الخضراوات والفواكه تصل يوميا عبر الشاحنات.وأشار إلى أن تجار الحلقة على استعداد لخدمة المستهلكين، وتلبية احتياجاتهم بأرخص الأسعار بعيدا عن أي مغالاة.من جانبها، رصدت «عكاظ» أسعارا معقولة للمواد الغذائية، إذ يباع صندوق الطماطم بـ25 ريالا، فيما الكيلو في المحلات يباع بـ7 ريالا، وصندوق الموز بـ10 ريالات لعبوة الـ3 كيلوغرامات، فيما في المحلات الكيلو بـ6 ريالات.وبين الغامدي أن الجهات المختصة تنفذ جولات مفاجئة لمراقبة غير السعوديين والالتزام بالسعودة، إضافة إلى جولات لمنع المتلاعبين والمستغلين.