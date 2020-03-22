كثفت مراكز التأهيل الشامل بمنطقة الرياض، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الحالية، إجراءاتها الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فايروس «كورونا»، والمحافظة على سلامة نزلائها من ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين. وأكد مدير عام الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي، أن جميع مراكز الإيواء للتأهيل الشامل ذكوراً وإناثاً بالمنطقة، التي تعمل على مدار الساعة بإشراف عدد مناسب من الموظفين والموظفات، حرصت على تطبيق كافة التدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية، ابتداءً من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية واستخدام شاشات العرض الثابتة داخل المراكز لتثقيف منسوبيها من الجنسين، مروراً بإيقاف جميع البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية والزيارات والتجمعات، وانتهاءً بتحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم طوال اليوم لجميع المرافق والأجهزة الطبية، مثل الكراسي المتحركة والسيارات والمصاعد، وتكثيف المتابعة اليومية على غرف العزل، وتنظيم فحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء من الجنسين عند الدخول والخروج، إضافة إلى رفع تقارير يومية إلى إدارة فرع الوزارة بالرياض للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.وأوضح السيالي أن جميع هذه الإجراءات الوقائية تأتي بتوجيهات ومتابعة شخصية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بهدف منع انتشار فايروس «كورونا»، وحماية النزلاء من ذوي الإعاقة في المراكز الإيوائية، وتماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية للوقوف مع الدولة ـ حفظها الله ـ في هذه الأزمة.