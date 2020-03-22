دعا مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود زملاءه وزميلاته، أساتذة الجامعة إلى تفهم طبيعة المرحلة والتيسير على الطلاب والطالبات وتذليل كافة الصعوبات لهم، نظراً للظرف الراهن، للحد من انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من التحول للتعليم عن بُعد. وغرد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا «الظرف استثنائي، يسروا ولا تعسروا»، مقدماً شكره وتقديره لهم على جهودهم التي يبذلونها تجاه الطلاب والطالبات. ووجدت التغريدة ردوداً واسعة على مستوى الأساتذة أو الطلاب، الذين علقوا عليها ووصفوها بأنها تنم عن حسّه كقائد، والتعامل مع إدارة الأزمات في مثل هذه الظروف، وأن ديننا دين يسر ويحثنا على التيسير بقوله صلى الله عليه وسلم (يسروا ولا تعسروا)، وأن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر لا على العسر. ولم تخلُ تعليقات الطلاب والطالبات من طرح بعض الاقتراحات وما يواجهون من صعوبات وتحديات في بعض المراحل، منها المطالبة بإلغاء الاختبارات واستخدام التقويم عوضاً عنها، كما طالبوا الأساتذة بالتفاعل مع التغريدة بشكل إلزامي؛ لأنهم «يختلفون في طبيعة التيسير».