ثقة القيادة الحكيمة بعزيمة المواطن في تجاوز جائحة كورونا المستجد، بانت جلية في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي وجهها للمواطنين أخيرا. وأكد وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري أن مضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين، التي وجهها لأبنائه المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، تميزت بالوضوح والشفافية، وأكدت حرصه واهتمامه الكبير بكل ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم، وبث الطمأنينة في نفوس الجميع، وبينت ما تبذله المملكة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها من جهود وتدابير متواصلة، في سبيل الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا.ومن جهته، أشاد أمين الطائف المهندس محمد آل هميل بما حملته كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز، من مضامين تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم الإجراءات والتدابير كافة لمواجهة جائحة فايروس كورونا، حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم على ثرى هذا الوطن الغالي، والحرص في كل الظروف على توفير كل متطلبات الحياة الكريمة، من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، مع اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على الصحة العامة.كما قال الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة طلال الرحيلي: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تضمنت المعنى الحقيقي والتطبيق الفعلي للعقيدة السليمة الصافية في التوكل على الله، مع بذل أقصى الأسباب الحسية لمنع انتشار الوباء، كما حملت كلمته العناية الأبوية الكريمة للمواطنين والمقيمين.وأضاف: كان لهذه الكلمة الضافية أبلغ الأثر في نفوس المواطنين والمقيمين، وهذا ما عرف عنه.فيما أوضح المدير العام لتعليم المدينة المنورة ناصرالعبدالكريم، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت لتؤكد أن مواجهة هذه الأزمة لا تكون إلا بالتكاتف والتعاون وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام الكامل بما يصدر من الجهات العليا وذات العلاقة.وقال: هكذا تعودنا من ولاة أمرنا؛ الشفافية والمصارحة التي تعكس مدى الحب والاهتمام الذي يكنونه للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي.