عقد ممثلو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعا مع وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، وممثل اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، وممثل منظمة الصحة العالمية في الخليج، لتقييم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة فايروس كورونا المستجد.وجرى خلال الاجتماع بحث إمكانية توفير المركز الاحتياجات الصحية اللازمة لليمن لمواجهة فايروس كورونا المستجد، كالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية. وبحث المجتمعون كذلك مقترح مشروع تنفيذي مع منظمة الصحة العالمية لتأمين أجهزة الترصد الوبائي ودعم المختبرات والمحاجر الصحية، وتهيئة الكوادر وتدريبها لمنع انتشار فايروس كورونا في اليمن. وعبر وزير الصحة اليمني عن شكر للمملكة لدعمها السخي والمستمر للحكومة اليمنية.