قدَّم اللاعب الدولي السابق ومهاجم فريق العدالة حالياً نايف هزازي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، درساً في كيفية وقاية النفس والآخرين من فايروس «كورونا».وجاء الدرس عندما ذهب هزازي لإحدى صرافات البنوك لسحب مبلغ مالي، فقام قبل عملية السحب بتعقيم الجهاز والأزرار باستخدام معقماته الشخصية لوقاية نفسه من الفايروسات، وبعد انتهائه من عملية السحب قام بتكرار عملية التعقيم لحماية الآخرين، في بادرة نالت استحسان الجميع.