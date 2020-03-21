شدد أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الأسواق المركزية ومواقع ممارسة الأنشطة التجارية ونقاط البيع، لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بفايروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفايروس.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية التي نفذها اليوم (السبت) على مقار إسكان الشركات المتعاقدة مع الأمانة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والتدابير الوقائية التي توصى بها وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن العمال، وخصوصا عمال النظافة، للوقاية من فايروس كورونا، وتهيئة مساكنهم ومواقع عملهم لتحقيق الشروط والمعايير.

ووقف أمين تبوك على عدد من أسواق المواد الغذائية في مدينة تبوك للتأكد من سلامة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحال، والتأكد من توفر السلع، حرصاً على تلبية احتياجات المجتمع والحفاظ على صحة كافة أطيافه.

وتابع المهندس فارس الشفق خلال جولته، الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركات، ومضاعفة الكوادر البشرية وآليات ومعدات النظافة، للتركيز على تطبيق التدابير الوقائية وتطهير وتعقيم الأماكن والمرافق العامة.

وأكد أمين تبوك أن الأمانة والبلديات التابعة لها تواصل تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية، ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتكثيف الجوالات الميدانية لمنسوبي أمانة المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الجولة جاءت بتوجيهات من أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان، ومتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فايروس كورونا.