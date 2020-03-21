بدأت بلدية الخبر إشعار أصحاب المحلات التجارية بضرورة الإغلاق الاحترازي منعاً للتجمعات التي قد تسبب انتشار فايروس كورونا، وذلك لمدة 10 ساعات تبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً لليوم الذي يليه.وأوضح ريئس البلدية المهندس سلطان الزايدي لـ«عكاظ»، أن الإغلاق يشمل كافة المحلات التجارية باستثناء الصيدليات ومحطات الوقود والمنشآت الطبية، ومحلات التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبر ماركت، لافتاً إلى أن هذا الإجراء مؤقت.