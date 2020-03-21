أعلنت جامعة الجوف، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، إطلاق فعاليات الأنشطة الطلابية عن بُعد «خليك بالبيت» التي ستبدأ غدا (الأحد)، من خلال برنامج «google meet»، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور هزاع الفويهي، أن الفعاليات تتضمن مجموعة من المسابقات والمبادرات، أبرزها مسابقة متواصلون التي تشمل الألعاب الإلكترونية لبطولتي فيفا 20 والشطرنج عن طريق تطبيقي «zoom» و«google Duo»، ومسابقة «كلنا مسؤولون» وهي عبارة عن مقطع فيديو لمدة دقيقتين يحتوي على أفكار طلابية ومقترحات بشأن التوعية للحد من انتشار مرض كورونا المستجد.

وأضاف الفويهي أن من بين الفعاليات أيضاً «مسابقة قبل وبعد» التي تشمل أي عمل قام به الطالب قبل وبعد التطورات من خلال فن الرسم وتزيين الغرفة أو المنزل، وكذلك مسابقة نحو رؤية 2030 التي تهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على القراءة ومعرفة محاور رؤية المملكة الطموحة، إضافة إلى تفعيل مسابقات الفعاليات المصاحبة للملتقى العلمي العاشر في الخطابة والشعر وفعالية الدراسات الأولية للشارة الخشبية للطالبات عن بعد.

وبيّن الفويهي أن العمادة رصدت مبلغ 2500 ريال للفائز بالمركز الأول ومبلغ 2000 للفائز بالمركز الثاني، و1000 ريال للفائز بالمركز الثالث من كل مسابقة.