أكدت جامعة أم القرى أن العملية التعليمية مستمرة حسب توجيهات ولاة الأمر، وأنه لا خوف على الطلاب والطالبات.

وقال لـ«عكاظ» المتحدث باسم جامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز إن الاختبارات النصفية تمت بحمدالله وبنجاح لكافة الطلاب عبر أنظمة التعليم الإلكتروني «البلاك بورد»، وهو نظام تعليم وتقييم عن بعد عالمي.

وأضاف: أما الاختبارات النهائية حسب الخطة -في حال استمرار تعليق الدراسة حتى حلول موعدها- فيمكن تنفيذها بالتقويم النهائي أو بواحدة أو أكثر من الوسائل التالية: تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بعد، الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر «بلاك بورد»، الاختبارات النهائية الإلكترونية عبر بلاك بورد للجزء النظري، والجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة مع رصد تقدير غير مكتمل.

وأضاف أن من الوسائل أيضا: الاختبارات القصيرة المتعددة والمتنوعة في الخيارات (MCQ)، اختبار الكتاب المفتوح «Open Book»، الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية، العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية، التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة، منتديات النقاش Discussion Board، ملف الإنجاز الإلكتروني «E-portfolio»، المشاريع العلمية والبحثية.