أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (السبت)، تسجيل 48 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات الفايروس، أن إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة بلغ حتى الآن 392 حالة إصابة، وأن من ضمن حالات الإصابة الجديدة بكورونا، خمس حالات مصابة بالفايروس لممارسيين صحيين أو إداريين في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض، مؤكدا شفاء 8 حالات جديدة من الفايروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 16 حالة.

وشدد العبدالعالي على أن التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جداً، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، مضيفا: «العديد من الأرواح تهدر بسبب التساهل والاستهتار ويجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، لا نريد أن نفقد أحدا من شبابنا أو أن ينقلوا العدوى لآبائهم وأمهاتهم».