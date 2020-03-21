شدد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية تطبيق معايير مكافحة العدوى بمهنية عالية لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة بما يضمن سلامة الحالات المعزولة والكوادر الصحية.

وثمّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز جهود أبطال الصحة العاملين في كافة المنشآت الصحية بالمنطقة، مشيداً بكفاءة ومستوى تأهيل الممارسين الصحيين والتجهيزات في مركز العزل المخصص لرعاية حالات الاشتباه بفايروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه فريق العزل المُكلّف بمراجعة ومتابعة إجراءات العزل على مستوى المنطقة بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

و هنأ أمير المدينة العاملين في المجال الصحي بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من إشادة سامية للجهود التي يقدمونها للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.