أغلقت بلدية محافظة صبيا عددا من المحلات والمجمعات التجارية والمشاغل النسائية وصوالين الحلاقة المشمولة بالقرارات الاحترازية، في حملة رقابية مكثفة نفذتها البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية والخدمات خلال الأسبوع المنصرم.

وأوضح رئيس البلدية سفر الشهراني، أنه في إطار الأعمال المتواصلة للحد من انتقال فايروس كورونا، وتنفيذاً للتوجيهات الوزارية ومتابعة من أمانة منطقة جازان، فإن البلدية مستمرة في حملاتها الرقابية المكثفة من قبل مراقبي ومراقبات البلدية على المحلات التجارية والمطاعم وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وغيرها في المحافظة، ضمن الجهود الاحترازية التي تقوم بها البلدية في مواجهة فايروس كورونا، وضمان حماية وسلامة المجتمع.

ودعا الشهراني، الجميع إلى التعاون مع مراقبي ومراقبات البلدية من أجل سلامتهم، مؤكدا أن الجولات مستمرة ومتواصلة يوميا على مدار الساعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.