أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنه لضمان تلبية حاجة المجتمع للتنقل للضرورة، فقد تم الاعتماد على التقنية من خلال السيارات الخاصة الموجهة عبر التطبيقات، التي يمكن من خلالها تتبع المركبة والسائق والراكب، التي لا تعطي مجالا لأي احتمالية تجوال أو نقل للركاب من مواقع غير معروفة أو العمل لفترات طويلة.

وأكدت الهيئة على منشآت توجيه المركبات المرخصة أهمية الالتزام بالتالي:

1- قصر العمل على المواطنين السعوديين بسياراتهم الخاصة.

2- عدم السماح بعمل الفئات التالية ممن يعانون من (أمراض تنفسية، نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام المزمنة، المرأة الحامل).

3- تعقيم المركبات قبل بدء الخدمة وبعد كل رحلة وعند انتهاء الخدمة، وعلى منشآت توجيه المركبات التحقق من التزام السائقين بذلك.

4- الالتزام بالنقل داخل المدن.

5- عدم النقل بين المدن.

6- عدم مشاركة الرحلات.

7- توفير معقم داخل المركبة، وكمامات واقية، وإلزام السائق والركاب بارتدائها طوال فترة الرحلة.

وأشارت الهيئة إلى أن التعليق لا يشمل سيارات الأجرة المتعاقدة مع القطاعات الحيوية مثل الصحة والمنشآت الخدمية ومنشآت السلع الأساسية مثل الغذاء، الطاقة، الماء، الاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات جاءت منعا لتجوال سيارات الأجرة، وتخفيفا لحركة التنقل، وتقليص ساعات العمل غير الضرورية، وذلك امتدادا للجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة في مواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وسعيا لمنع تفشيه، ودور هذا في الحد من احتمالية انتقال العدوى، وحرصا من الهيئة العامة للنقل على العمل بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفايروس، وبناء على التعليمات الصادرة بشأن تعليق نشاط الأجرة لمدة 14 يوما ابتداء من صباح اليوم (السبت)، باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي بحسب ما تقدره الهيئة العامة للطيران المدني، وقصر عمل نقل الركاب على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.