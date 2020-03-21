نوه مسؤولو التعليم في محافظة بيشة بمضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمواطنين والمقيمين، والتي تجسد حرصه على تحقيق أعلى مستويات الرعاية للمواطنين والمقيمين.

وذكر مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي، أن كلمة الملك سلمان عبَّرت عن إيمان قيادة المملكة وشعبها بقضاء الله وقدره وتوكلها عليه، مع الاستبشار بزوال الجائحة ثقة فيه عز وجل، الذي وعد بأن بعد العسر يسرا.

وأشار نقادي إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين على استمرار المملكة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة والحد من آثارها، مع حرصه الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

من جانبه، قدَّم مدير تعليم بيشة خالد الغامدي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحرصه الدائم على تحقيق أعلى مستويات الرعاية للمواطنين والمقيمين، داعيا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها.