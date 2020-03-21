وجّه محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء، ببدء حملة ميدانية يوم غدٍ (السبت) على جميع الاستراحات وقاعات المناسبات في واحة الأحساء، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فايروس «كورونا» المستجد «COVID19» ومنع انتشاره.

من جانبها، دعت اللجنة العليا للمحافظة على الواحة، الجميع، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر، أنه سبق أن أوضحت النيابة العامة أن تعمد مخالفة قرارات وتعليمات الجهات المختصة بالتعامل مع فايروس كورونا موجب للمساءلة الجزائية.