أكدت وزارة الصحة أن الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بإصابة بفايروس كورونا المستجد مشروط بتوفر 4 معلومات يقدمها الشخص المُبلِّغ عبر خدمة (937)، تتضمن الاسم ثلاثي، ورقم الجوال، والمنطقة والمدينة، ومقر العمل أو الحي.

وحول انتقال الفايروس عن طريق الجروح، ذكرت الوزارة أن طرق انتقاله تكون من خلال رذاذ العطاس أوالسعال من المصابين بشكل مباشر، أوعن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفايروس ومن ثم لمس العين أو الأنف أو الفم.

وأوضحت أن «كورونا المستجد» ينتمي لعائلة فايروسات كورونا التنفسية، لذا ينصح بالمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام معقم أو مطهر يدين يحتوي على نسبة 60 إلى 95% من الكحول.