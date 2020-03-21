كشف المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق، لـ«عكاظ»، أن حالة «كورونا» التي تم تسجيلها اليوم في المنطقة منومة في مستشفى تم تخصيصه لهذه الحالات.

وأكد أبو عنق أن الحالة المصابة تخضع حالياً للرعاية الطبية، مطالباً بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة، والحرص على النظافة العامة وغسل اليدين وأداب العطاس، وتجنب التجمعات والالتزام بالإرشادات الوقائية؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، ومنع تفشي فايروس كورونا ومحاصرته.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم (الجمعة) عن تسجيل أول حالة مصابة بفايروس كورونا الجديد «كوفيد ١٩» في المدينة المنورة ضمن 70 حالة جديدة تم تسجيلها، ليصبح العدد الإجمالي للحالات في المملكة ٣٤٤ حالة، تعافى منها (٨) حالات، والبقية تخضع للرعاية الصحية وفقاً للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.