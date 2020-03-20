أهدى المعلم سلطان سليمان العنزي معلم اللغة الإنجليزية بتعليم حائل، منجزاً جديداً للوطن بوصوله إلى قائمة أفضل ٥٠ معلماً على مستوى العالم في جائزة (فاركي) العالمية.

وتحدث العنزي لـ«عكاظ» عن رحلة الانجاز قائلاً: «هي رحلة بدأتها قبل عام حين قرأت خبراً في موقع وزارة التعليم عن المعلم الفائز بالجائزة عام ٢٠١٩م، عندها بدأت الرحلة بسؤال تبادر إلى ذهني، لماذا لا يكون للمعلم السعودي حضور في هذا الكرنفال العالمي وهو جدير بذلك؟».

وأضاف: «حينها قررت المشاركة وخوض غمار هذه الجائزة، فوجدت الدعم الكبير من إدارة تعليم حائل، وسبق ذلك دعم وتحفيز نوعي ومستمر من أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، حتى تحقق هذا المنجز».

وتقدَّم العنزي بالشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على كل ما يقدمه للمعلمين من دعم وتوجيه وتحفيز، مشيداً بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للتعليم في المملكة.