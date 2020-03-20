أعلنت الهيئة العامة للنقل ضوابط تسيير عبارات الركاب بين جازان وجزيرة فرسان، وعمل سفن البضائع، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أنه اعتبارا من يوم غد (السبت) ولمدة 14 يوما، يتم الاستمرار في تسيير عبارات الركاب بين جازان وجزيرة فرسان، مع تقليص عدد الركاب إلى 100 راكب في الرحلة الواحدة، ويراعى فيها حاجات الموظفين وسكان جزيرة فرسان، على أن يمنع الأطفال والركاب لأغراض سياحية.



وأضافت الهيئة: كما يستمر عمل سفن البضائع وفق برنامجها المعتاد، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأهابت الهيئة بالجميع التعاون لتحقيق الصالح العام والغاية المنشودة من هذا القرار.