حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من «الإخوانيين» المتظاهرين بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء.

وشبه الوزير ما يقوم به «الإخوانيين» من تشكيك في كل ما يصدر من العلماء من فتاوى ونصح بمواقفهم خلال أزمة الخليج في إشاعة الفوضى بين أوساط المجتمع ومحاولة تقويض اللحمة الوطنية.

وكتب الوزير عبر حسابه في «تويتر»، اليوم (الجمعة)،:«احذروا..من الإخوانيين فإنهم يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح.. وما أشبه اليوم بالبارحة، فما يقومون به يذكرنا بمواقفهم في أزمة الخليج في إشاعة الفوضى بين أوساط المجتمع ومحاولة تقويض اللحمة الوطنية».