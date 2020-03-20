أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، بالكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمواطنين والمقيمين في المملكة، والتي أوضح من خلالها ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، منوهاً بما اشتملت عليه الكلمة من مضامين هامة وروح إنسانية تجاه البشرية جمعاء.

ولفت العواد إلى ما حملته الكلمة من التأكيد على استمرار المملكة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى ثم بما لديها من إمكانات، واضعة المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.

وأشار إلى ما أكده خادم الحرمين الشريفين من الحرص الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، مشدداً على ضرورة مواصلة التكاتف والتعاون والروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات في سبيل مواجهة هذه الجائحة.

ونوه الدكتور العواد بالصراحة التي حملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين من إيضاح بأن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة الانتشار السريع لجائحة كورونا.