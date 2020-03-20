أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين في المملكة، بشأن تفشي جائحة كورونا المستجد، تؤكد متابعته، ووقوفه على كل ما يمس أمنهم وسلامتهم، واهتمامه رعاه الله بتسخير الإمكانات كافة لدعم الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لمنع انتشار الفايروس، مما كان له الأثر العميق في تعزيز ثقة الجميع بالتدابير الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها في جميع مناطق المملكة.

وبيّن وزير الداخلية أن كلمة خادم الحرمين الشريفين لامست قلوب الجميع لما تحمله من مشاعر أبوية حانية اتسمت بالصراحة في إبراز المسؤوليات والأدوار المشتركة للدولة والمجتمع في مواجهة هذا التهديد الصحي وتجاوزه - بإذن الله - بالالتزام بجميع الإجراءات التي اعتمدتها الجهات المختصة.

ودعا الأمير عبدالعزيز بن سعود المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يحفظ الوطن والمواطنين والمقيمين فيه من كل مكروه.